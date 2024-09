Aga Tänak? Neuville peab suurimaks tiitlirivaaliks Ogier'd

Tõsi, üheksakordne maailmameister nentis, et praeguse punktisüsteemiga on päris raske nii suurt vahet kinni nõeluda. «Aga saame survet peal hoida. Kuniks püsib matemaatiline võimalus, võib kõike juhtuda.»

Neuville'il on endiselt MM-tiitel puudu. Ta on lõpetanud viiel korral teisena. Neljal puhul edestas teda Ogier', 2019. aastal Tänak.

«Üks mees on juures, kelle vastu võidelda. Ja kui mul õnnestub nüüd tiitel võita, siis seda parem,» pajatas Neuville. «Talle jääb alati vabandus, et ta ei teinud kaasa kõiki etappe. Aga ta valis väga hästi, kust eemale jääda.»

Belglane jätkas: «Sebastien on seni väga hästi oma stardikohast kasu lõiganud. Nüüd on olukord veidi teistsugune, aga ta võitleb kindlasti kõvasti. Pole saladus, et ta on hooaja lõpus kõige tugevam. Ta võitleb MM-tiitli nimel ja meie peame vastu pidama.»