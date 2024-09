ANALÜÜS Eesti andis kõva lahingu ja Hein tassis hästi, kuid slovakkide närv pidas vastu

2 Slovakkia näitas klassi

Slovakkide individuaalne meisterlikkus on silmatorkav. Tehnika, kehavalitsemine, mõtlemise kiirus, ka oma värava lähistel surve alla sattudes otsiti sööduteid ega pekstud palli umbropsu ettepoole. Kõiges oldi võõrustatest samm või paar etemad ning see väljendus ka mängupildis. Küll ei kehtinud see rünnakute lõpetamise kohta, kus neil jäi 70. minutini millestki kas vähe või väga vähe puudu.