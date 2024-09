Eesti alustas Rahvuste liigat kaotusega. Peatreener Henn: viigivärav oli väga lähedal

«Vastane oli tugev. Mõningates momentides oli õnne, mille me oma võitlusega välja teenisime. Kordagi polnud sellist tunnet, et vastaste värav on kohe-kohe õhus. Suures pildis sai meeskond treeningul harjutatud kaitseplaaniga päris hästi hakkama. Teisel poolajal suutsime tekitada nendest üleminekuid, mis oligi meie plaan. Esimesel poolajal jäi sellest natukene puudu,» rääkis Henn pärast mängu pressikonverentsil.