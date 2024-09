Portugali paralümpiakoondislane andis positiivse dopinguproovi

«Teatan väga pettunult, et kahjuks ei saa ma mängudel osaleda. Naasen koju suure kurbusega, ilma et oleksin oma kohustust täitnud,» kirjutas ta Facebookis.

Fragoso kinnitab, et ta pole dopingut tarvitanud ja ütleb, et proovi võtmisel või analüüsimisel tehti viga. «Teen kõik endast oleneva, et see otsus vaidlustada,» sõnas 43-aastane portugallanna.