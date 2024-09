VIDEO Tänak Kreeka MM-rallil: s*taks «lihtne» sõit tõesti, see on küll viimane asi, mis sel nädalal juhtub

Fourmaux, kes autot parandada püüdis, andis kohapeal ka kiire intervjuu rally.tv-le: «Meil on kõik varuosad olemas. Aga sisekurvis oli kivi, mida polnud legendis kirjas, sõitsin sellele pihta, see murdis roolivarda. Arvasin, et vahetame asjad lihtsalt välja, aga ma ei saa polte lahti keerata, need on liiga kõvasti kinni. Ma ei teagi, mida teha.»