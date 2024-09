Latvala Toyota katastroofilisest päevast: me pole veel alla andnud

«See päev on meid päris kõvasti karistanud. Tunnen end veidi ülekoormatuna, aga homme (laupäeval) peame uuesti proovima. Kui Hyundai poolelt midagi juhtub, võib meile avaneda võimalus. Me pole veel kirvest kaevu visanud,» ütles Latvala.

Reedese päeva viimase ehk kuuenda kiiruskatse järel pudenes tehnilise rikke tõttu esikolmikust Toyotaga sõitev Sébastien Ogier. Prantslane pääses küll rajale, kuid peagi selgus, et tema ralliautot on tabanud suured tehnilised probleemid, mistõttu ei saanud ta võistluskiirusel sõita.

Reedese päeva järel hoiab üldarvestuses esikohta Ott Tänak. Dani Sordo on eestlase järel kokkuvõttes teine, kaotust 21,8 sekundit ja kolmandal kohal platseerub Thierry Neuville (+45,2). Kõik need sõitjad on pärit Hyundai meeskonnast.