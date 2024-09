VIDEOD Kaks järjestikust rehvipurunemist kukutasid Tänaku liidrikohalt

Rehvivahetus ise kulges Tänaku-Järveoja jaoks probleemideta. Nad said sellega hakkama minuti ja 21 sekundiga, teenides nõnda RallyTV reporteritelt ohtralt kiidusõnu. «See on üks kiiremaid rehvivahetusi, mida me viimasel ajal näinud oleme,» sõnas reporter Becs Williams.