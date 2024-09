Ogier tegi järjekordse torke Neuville'i suunas: kõikidel teistel on midagi juhtunud...

«Akropolis on Akropolis. Teadsime enne siia tulekut, et õnn mängib siin suurt rolli ja nii on see ka kõigi puhul olnud. Kõigi, peale ühe mehe,» viitas Sebastien Ogier lõunases meediaalas ralli ja MM-sarja liidrile Thierry Neuville'ile.

Kas salakaval torge? «Ei, see ei täheda midagi, vaid on pelgalt fakt. Teie vaadake seda, kuidas tahate,» jätkas prantslane ning lisas, «aga ralli on veel pikk ja keegi ei saa end turvaliselt tunda enne, kui ralli on läbi.»

Ogier kritiseeris eile väga tugevalt Hyundai pilooti. «Neuville startis kiiruskatsetele esimesena, meie teisena. Olime neljal kiiruskatsel temast kokku umbes 45 sekundit kiiremad. Võib-olla peaks ta halamise lõpetama ja õppima olema teepuhastaja,» lisas prantslane.

Arvestades aga, et just Neuville on siiani olnud see ainus, kes pole kogenud ebaõnne, siis kas Ogier tahab, et belglane nüüd seda kogeks?

«Ei, ma ei soovi kellelegi kunagi halba õnne. Samas on raske ennustada, mis järgmistel katsetel meid ees ootab, sest karme lõiku on palju. Keegi ei tea enne punktikatse lõppu, kuidas ralli lõppeb,» sõnas üheksa katse järel kolmandat kohta hoidev Ogier.

Teisel kohal olev Dani Sordi jääb temast 49,9 sekundi kaugusele - kas prantslane üritab autot putitada ja teda püüdma minna? «Meil pole ju võimalik midagi putitada, sest hooldusala pole. Tuleb lihtsalt uuesti rajale minna ja sõita. Siiani on tunne autos okei olnud, aga kuna olud on olnud nii lahtised, siis pole ülemäära enesekindlalt sõita saanud,» lõpetas Ogier.