Liidrikohalt neljandaks pudenenud Tänak vaatab juba pühapäeva poole

Tänaku õnnetuseks juhtusid mõlemad purunemised nõnda katse alguses, et tal ei jäänud muud üle, kui seisma jääda ja jalavarjud ära vahetada. Kuigi üheskoos paarimees Martin Järveojaga tegutseti kiiresti, läks kaduma siiski neli minutit.

Nõnda pudeneti üldarvestuses neljandaks, kuid hädad ei piirdunud sellega. Kaks rehvipurunemist tähendas ühtlasi seda, et rohkem varurehve meie meestel kaasa polnud ning järgmised kaks katset – 20,95 km pikkune Thiva ja 25,87 km-ne Aghii Theodori – tuli neil ilmtingimata läbida kadudeta.

Selle ülesandega saadi ka hakkama, kuid kui närvesööv ja raske see tegelikult oli?

«Esimese katse osas polnudki tegelikult nii hull, sest see oli rohkem liivane ja fesh-fesh’ine (viide Safari ralli lahtisele liivakihile – toim.), aga viimane oli tõesti kivine,» sõnas Tänak lõunapausil, kuid lisas, et tegelikult polnud see risk nii suur kui kõrvaltvaadates tundus.

«Mõlemad purunenud rehvid olid küll tühjad, kuid selles mõttes okeid, et me saanuks ülesõidu nendega ära veereda. See puhver meil siiski oli,» selgitas saarlane.

Tagasilöökidest tulenevalt leiab Tänak ennast neljandalt kohalt, kolmandat positsiooni hoidev Sebastien Ogier jääb 2 minuti kaugusele. Mis on täna-homme veel saavutatav?

«Täna on kavas veel ainult kaks tavalist katset ja publikukatse, seejärel on ralli läbi. Nende vahedega on keeruline kedagi püüda. Homme on aga kõik jälle laual, sest pühapäev on põhimõtteliselt ju eraldi võistlust,» sõnas Tänak.