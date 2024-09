Puid alla saanud Neuville ei hakka Ogier'ga kukepoksi pidama

Reedese päeva järel hoidis kolmandat kohta Neuville ning tema järel oli Ogier. Pärast eilse päeva viimast katset meediatsooni jõudes kasutas prantslane võimalust, et visata torge belglase suunas. Nimelt juhib Soome MM-ralli järel WRC-sarja sõitjate üldarvestust Neuville 168 silmaga, Ogier on temast maas 27 silmaga.

Seejärel küsiti temalt, kas tal on midagi Ogier eilsetele teravatele lausetele vastata. Belglane naeratas ja ütles: «Ei kommenteeri.»

8. ja 9. katsel suutis prantslane vahet Neuville'iga, kes on tõusnud enne 10. katset liidriks, veelgi vähendada. Lõunapausil küsiti belglaselt uuesti, mida tal on öelda Ogier'le, kes on korduvalt talle puid alla pannud.