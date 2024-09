Kreeka ralli kolis olümpiastaadionilt parklasse. Neuville: see näitab, mis seisus WRC on

Seekord korraldatakse publikukatse Ateena ja Lamia vahelisel maanteel ja selle ääres asuva tankla (sama bensiinijaama kett on ka ralli peasponsor -T.G.) parklas. Publikukatse tõttu on maantee osaliselt suletud.

«Nüüd on meil tseremoonia hooldusala parklas ja katse kuskil teises parklas. Seda on raske mõista, kuid näitab, millises seisus on WRC,» vahendas belglase sõnu väljaanne Rallit.fi.