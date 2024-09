Laupäeva neljandana lõpetanud Tänak: ma ei tundnud end autos eriti mugavalt

«Pärastlõuna möödus probleemideta ja olen õnnelik, et me päeva ilusasti lõpuni tulime, kuid ma ei tundnud end autos eriti mugavalt. Täna on uus päev ja meil on võimalus olukorda parandada. Vaatame, mida teeb ilm ja millised on kiiruskatsete tingimused, kuid ootame taas rasket päeva,» lisas Eesti ralliäss.