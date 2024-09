Tänak: olen pettunud, et me ei suutnud esikohta hoida

Reede õhtul Kreekas esikohta hoidnud Tänak langes poodiumikohalt välja laupäevasel esimesel katsel, kui tema Hyundail oli kaks rehvipurunemist. «Oli teada, et see nädalavahetus tuleb korralik loterii.

Meeskondlikult olime lõpuks väga tugevad, nii et väga hea nädalalõpp tiimile ja kuttidele. Nad võivad enda üle uhked olla. Kaks aastat tagasi saime siin kõige raskemal rallil ka kolmikvõidu,» meenutas Tänak, et 2022. aastal nopiti Akropolise rallil Hyundai esimene kolmikvõit MM-sarjas.

Tänaku kolmas koht tähistab tema karjääris 50. MM-sarja poodiumikohta. Punktitabelis kerkis ta teiseks, liider Neuville’ist jääb ta maha 34 punktiga. «Sellest on kahju, et me ei suutnud esikohta hoida ja kaotasime laupäeva hommikul paar positsiooni. See on väga pettumustvalmistav. Tiimile küll hea tulemus, nad peavad olema uhked. Nii palju asju lihtsalt toimus, et kolmikvõidu saamine on kindlasti suurepärane finiš,» rääkis Tänak ajakirjanikele.

Enne rallit räägiti palju, et tänavuse Kreeka ralli teed on eriliselt kuiva ilma tõttu väga rasked. Kuigi Tänak ei öelnud otseselt, et see oli liiga raske ralli, siis on selge, et ühel katsel rehvipurunemiste tõttu võidu käest lasknud eestlane polnud väga õnnelik.

«Sellise väljakutsega ei ole otseselt midagi valesti. Sellised rasked rallid kalendris pole mingi probleem, lihtsalt ajakava ja planeerimine saaks olla parem. See on ilmselt midagi, mida ma ei peaks kommenteerima,» ütles Tänak.

Juba kuu lõpus toimub MM-hooaja 11. ralli, mis toimub septembri viimasel nädalal Tšiilis. See Lõuna-Ameerika võistlus on kaks korda kuulunud MM-kalendrisse, 2019. aastal võitis Tänak seal Toyotaga ja 2023. aastal Fordiga. Kas tänavu tuleb kolmas võit Hyundaiga? «Mis minevikus toimus, las see jääda sinna. Ees ootab tulevik ja me ei tea ette, mis saama hakkab,» ei soovinud eestlane spekuleerida.