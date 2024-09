Virves jäi Kreeka rallil ülinapilt võiduta

Virvese näol oli RallyTVga vesteldes kerge muie. «Muidugi on see vahe praegu liiga väike. Mõtled ikka, et see võinuks minna vastupidi. Aga usun, et Sami väärib seda. Ta tegi üldiselt tugeva ralli. Põnev on olnud näha, kuidas tema Rally2 karjäär on liikunud üha üles. Aus, et ta sel korral võitis. Meil oli JWRCs ägedaid heitlus. Tore näha, et mõlemad liigume koos kõrgemale,» sõnas ta.