Latvala lehvitas valget lippu: sellest seisust välja tulemiseks on imet tarvis

20 minuti möödudes jõudis küll autoga finišisse ning kindlustas endale ja tiimile laupäeval teenitud punktid, kuid nüüd on Hyundail 445 punkti ja Toyotal 410 ning Latvala sõnul on uute punktireeglite ajastul raske sellist vahet tagasi teha.

«Jah, tiitlivõitlus on nüüd peaaegu läbi. Peaks juhtuma ime, et praeguste punktireeglitega... Nüüd on raske neile järele jõuda. Viimasel kolmel võistlusel proovime mõistagi esikohta,» kommenteeris Latvala MTV-le antud intervjuus.

Sõitjate punktitabelis on Hyundai sõitjatel kaksikjuhtumine, Kreekas võitnud Thierry Neuville’il on 192, Ott Tänakul 158 ja kolmandaks langenud Ogier’l 154. Latvalalt uuriti, kas avarii teinud Ogier surus liiga kõvasti?

«Fakt on see, et ta pidi proovima. Olime raskes olukorras ja kui tahtsime sõitjate ja tootjat meistritiitlile pretendeerida, vajasime punktikatse võitu ja pühapäevaseid punkte. See oli natuke kõik või mitte midagi olukord. Tavaline esitus poleks meid üldse aidanud. Selles olukorras oli see ainuõige lahendus, et minna ründama ja proovida võitu,» arvas Latvala.