Balti liiga avanädal lõppes Mistra võiduga Viljandi üle

Kohtumise 10. minutiks oli seis vaid 3:1. Kaheväravaline vahemaa säilis, kuigi mitmel korral suutis Viljandi selle viivuks ühe värava peale tingida. 23. mänguminutil saabus murdehetk, kui Andris Celminši värav kasvatas Mistra edu kolmeväravaliseks, mille Serhii Orlovskyi, Anton Barouski ja Martin Nerut suurendasid omakorda 5 värava peale. Nii lõppes mängu esimene pool skooriga 12:7 Mistra kasuks.

«Oleme õnnelikud 6-punktilise nädalavahetuse üle,» lausus Celminš. «Meie seljatagune oli väravas mõlemad päevad hästi kaitstud, kuid kokkumäng vajab veel ühist panust, et seda paremaks muuta,» nõustus ta eilse Ilja Kosmiraki kommentaariga.

Alanud hooaja esimene Balti liiga nädalavahetus on sellega läbi. Mistra naaseb koju kahe võiduga – millest üks on väärt neli punkti –, Viljandi teenis ühe võidu, Leedu Granitas-Karys haaras samuti ühe võidu ning Läti ASK Zemessardze/RSU-le jäid tühjad pihud.