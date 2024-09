Neuville: me ei sõitnud terve ralli viimase piiri peal

See on töötanud, oleme võtnud vajalikke riske just pühapäevadel, et koguda rohkem punkte. Järgmistel etappidel võib lugu olla natuke teine. Meil on korralik edumaa ja järelejäänud kolmel etapil tuleb lihtsalt seda hoida.»

Ogier proovis ralli jooksul Neuville’ile naha alla pugeda, kui vihjas, et belglane ei sõitnud esimesel päeval piisavalt hästi. Lõpuks oli aga kaheksakordne maailmameister see, kes murdus ja kukkus viimasel katsel teisest kohast kaugele.

«Me kõik teeme vigu ja need käivad meie töö hulka. Me anname endast alati kõik ja selliseid asju võib juhtuda. Me kindlasti ei sõitnud terve nädalavahetuse viimase piiri peal. Meil polnud erilisi momente ja üllatusi ning suutsime kõik neli ratas hoida alati teel. See tasus ära. Teised pidid võtma rohkem riske ja mõni võttis ilmselt liiga palju, kuid see käib mängu juurde.»

Neuville osaleb järgmisel nädalal Hispaania meistrivõistluste etapil, kus teeb kaasa 100 km kruusaralli Granadas. «Eesmärk on lihtsalt saada autos rohkem sõiduaega ja olla Tšiiliks võimalik hästi valmis,» kommenteeris Neuville.

Neuville’i jaoks ei muuda järgmiseks etapiks suurt midagi teadmine, et tema lähim jälitaja on nüüd tiimikaaslane Tänak. «Meie strateegia on olla järjekindel ja jõuda finišisse. Teame, et kolmest järelejäänud rallist on enamus asfaldirallid.

Kusjuures Kesk-Euroopas stardime rajale igal juhul esimesena ja jahime sealt head tulemust. Peame muidugi lootma, et auto peab vastu ja õnn on meiega ning tegema ka ise õigeid asju, et järgmiselt etapilt tuua koju piisavalt punkte, et edu hoida,» ütles Neuville lõpetuseks.