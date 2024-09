Eesti neiu tuli Euroopa meistriks kogudes täiskomplekti medaleid

Treener Vladimir Kunitsõn kirjeldas Carmeli tulemust: «See on hämmastav, Carmel tegi suurepärase esitluse, ujus väga kaalutletult, säilitas külma närvi, oli väga kiire ja täpne ning suutis võita kõiki oma konkurente- Tal on olnud keeruline hooaeg, kuid need tulemused kinnitavad, et see kõik oli seda väärt- kiitus Cammule. Samuti tänud meie sõpradele Ukrainast (Olexandr Zolotovile ja Maria Kuzminale), aus ja avatud koostöö lubas meil välja arvutada Carmelile täpsed parandused.»