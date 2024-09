Rootsi tähtründaja pärast Eesti alistamist: pidanuksime lööma rohkem väravaid

«Väljakul oli hea tunne, eriti kui mängime nii hästi. Loome palju väravavõimalusi ja kasutame neid ka ära. See on oluline. Toome rünnakul ette palju jõudu, seda Jon [peatreener Dahl Tomasson] nõuab. Siis on meil üleval palju kvaliteeti,» rääkis Isak Expressenile.

Ajakirjanik uuris Newcastle Unitedi ründajalt, kas Rootsi pidanuks veel rohkem väravaid lööma? «Jah. Meil oli palju võimalusi, seega on selge, et oleksime pidanud rohkem väravaid lööma. Teise poolaja lõpus väsisin veidi ära, see võis ka natuke olukorda muuta,» ütles Isak, kes lõi ühe Rootsi kolmest väravast 40. minutil.

Teised kaks väravat jäid Viktor Gyökeresi arvele. Eelmisel nädalal võitis Rootsi võõrsil 3:1 Aserbaidžaani ning on seega neljaliikmelise grupi liider.

Expressen tõi esile, et 61. minutil oli Eestil mängu üks paremaid väravavõimalusi, kuid vahetusest sekkunud Alex Matthias Tamm pääses üks-ühele nende väravavahi Viktor Johanssoniga, kes aga seisis kindlalt ja tõrjus eestlase löögi.

«Oluline on näha, kus pall on. Seejärel avaldasin talle survet. Märkan, et ta üritab chip’i teha ja siis jääb üle vaid paigal seista. Mul oli hea tunne meeskonda aidata ja taga nulli kindlustada. See on uskumatult hästi läinud matš,» ütles Johansson.

Vaid minuti hiljem jäi Eesti vähemusse, sest Kevor Palumets sai teise kollase kaardi ning ülejäänud kohtumises Eestil enam rünnakuks väga jõudu polnud.

Eesti jalgpallikoondis koguneb jälle järgmisel kuul. 11. oktoobril ootab meid Rahvuste liigas kodus ees Aserbaidžaan ja 14. oktoobril Rootsi.