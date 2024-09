KINDEL Kersti Kaljulaid kandideerib EOK presidendiks

«Suve lõpus pöördusid minu poole päris mitmed sporditegelased ja alaliidud küsimusega, et kas ma kaaluks kandideerimist EOK presidendiks. Asusin kahe nädala eest seepeale oma mõtteid spordiringkondades tutvustama, et näha, kas neil ideedel on laiemat kandepinda. Täna saan öelda, et on – nende arutelude pealt on tänaseks juba 25 EOK liiget teinud ametliku otsuse esitada mind EOK presidendi kandidaadiks.

Ma usun, et see on märk, et arvestatav osa spordimaailmast ootab muutusi meie spordi juhtimises. Seetõttu saan täna juba kindlas kõneviisis öelda: kandideerin EOK presidendiks. Paberite esitamisega on küll veel reedeni aega, usun, et praegusele 25 toetajale tuleb nende päevadega lisa.

Aga läheb oktoobris see valimine ise, kuidas läheb, ühe asja üle on mul juba täna hea meel – nii spordiringkondades kui avalikkuses on käivitunud järjest hoogsam debatt selle üle, mis on olümpiakomitee roll ja milliseid muutusi Eesti spordi juhtimine vajab.

See on olnud ka üks minu eesmärke – tõmmata meie arutelud laiemaks, nii et iga alaliit ja spordiorganisatsioon arutaks, mis neile täna rõõmu teeb ja kus näevad kitsaskohti ja kuidas neid lahendada. Ükskõik milline kandidaat võidab, neist aruteludest saame kõik vajalikku mõtteainest. Ja ka iga spordiklubi võiks oma alaliidult küsida, mille eest nad seisavad ja kuidas hääletavad,» teatas Kaljulaid täna oma Facebooki lehel.

Ta tegi ka üleskutse Eesti meediamajadele korraldada võimalikult palju arutelusid ja debatte, et erinevad ideed ja nägemused saaks võistelda.