Male pokkeri vastu vahetanud eestlane pistis taskusse pea pool miljonit eurot

Ladva oli pokkerilauas parem sellistest oma ala spetsialistidest nagu Patrik Antonius, Nick Petrangelo, Mike Watson ja Sam Greenwood. Võiduga tõusis tema live-turniiridel teenitud tulu üle miljoni euro piiri. Ka online-turniire arvestades on tema karjääri võitude summa üle 1,4 miljoni euro.

Ladva on neljakordne Eesti male meister, kellel on ka suurmeistri tiitel, kuid viimastel aastatel on ta keskendunud pokkerile.