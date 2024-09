FOTO Rallimeister sattus raskesse rattaõnnetusse

Õnneks oli mu telefonil asukohatuvastamise funktsioon aktiveeritud ja lähedased leidsin mu kiirelt üles ja toimetasid haiglasse. Kontrolli käigus selgus, et mõned selgroolülid on murdunud ja näos on samuti mõned murrud. Kuid minu moraal on terasest!» kirjutas Delecour Facebookis.