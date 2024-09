VIDEO Eestlane jooksis Alpides elu ja surma piiril

Kuus tundi läbi valu

Kolmandaks võistluspäevaks oli aga Juhi nägu selline, mis reetis, kui palju on tulnud läbi teha. Jalad valutasid ning enesetunne polnud kiita. «Ma ütlesin Hugole, kui pidime 3000 meetri kõrguselt alla laskuma, et lähme rahulikult, aga lõpuks ikkagi jooksime alla. Ja selle tõttu jalad olid täiesti küpsed ja nutumaik suus. Enesetunne oli hull ja pidime jõudma järgmisesse kontrollpunkti kindlaks ajaks, aga tundus, et ei jõuagi sinna kohale,» kirjeldas Juht. Seda rääkides võtavad keerulised emotsioonid siiani silmad märjaks.

«Kui me ühel hetkel jõudsime mäe tippu ja küsisin kontrollpunktis, kui kaua on veel aega järgmisesse kohta jõudmiseks, siis sain teada, et ainult viis tundi. Mul tekkis tunne, et see lihtsalt ei ole nii kiiresti võimalik. Palusin endale valuvaigisteid ning järgmised kuus tundi möödusid räige valuga joostes. Ma lihtsalt otsustasin oma peas, et ma ei anna alla ja pean hakkama saama ning innustasin ka Hugot, et tema alla ei annaks. Ma ei tea, kust see jõud lõpuks tuli, aga valu kadus ühel hetkel ära ja me jõudsime õigeks ajaks kohale,» meenutas Juht üht kõige raskemat võistluspäeva.