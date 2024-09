Legend Ehlvest püüab Eesti maletajaid olümpial tippu viia

Eesti Maleliidu presidendi Joakim Heleniuse sõnul avaneb Eesti malel taas võimalus tõusta maailma tippude hulka, nagu suudeti Paul Kerese ajal. «Meil on üle pika aja tugev maleolümpia koondis, kelle seas on Eesti parim naismaletaja Mai Narva. Medaleid jagatakse nii meeskondlikus kui ka individuaalarvestuses. Eesti koondisel on head šansid tippu tõusta mõlemas. Seni oleme saanud medali ainult korra, 1939. aastal, kui meeskond tuli Paul Kerese vedamisel pronksile,» rääkis Helenius pressiteate vahendusel.

Tänavusele maleolümpiale on registreerunud 197 võistkonda.

«Kindlasti ei ole lihtne võistelda kõrgetele kohtadele täisprofessionaalsete tiimide vastu. Võib juhtuda, et mingil kindlal võistkonnaliikmel läheb väga hästi, aga võistkonnal tervikuna mitte. Anname endast kindlasti parima, et hea tulemusega olümpialt naasta. Eesti meeskond on väga kogenud. Eriti huvitav on aga jälgida Eesti naiskonna esitust, selle treenerina sõidab Budapesti malelegend Jaan Ehlvest,» rääkis Külaots.

Ehlvesti koostööst Mai Narvaga on nüüdseks kasvanud välja terve naistekoondise juhendamine. «Mai suudab kindlasti edukalt hoida esimest lauda. See looks naiskonna ülejäänud liikmetele kindlustunde. Koondise liikmed on tavapäraselt noored, keskmise vanusega 23 aastat. See lisab neile perspektiivikust ja loodame juba praegu favoriite üllatada,» vaatas Ehlvest olümpiavõistluse poole.