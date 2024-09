VIDEO Vaata, kuidas pealtvaatajate ramm Linnamäe auto Kreekas rajale tagasi aitas!

Nimelt keerasid pealtvaatajad Linnamäe ja Morgan Jamesi auto katuselt tagasi ratastele ning mehed said jätkata. Kaks rehvi olid küll purunenud, viimasel kiiruskatsel kadusid mehed n-ö radarilt, kuid lõpp-protokollis on nad olemas, enam kui tunnise kaotusega parematele. Lõpetamine oli aga tähtis selleks, et laupäevase 9. koha 2 punkti ikkagi kirja saada.