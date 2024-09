Erich Teigamägi: «Spordieetika on teema, mis minu südameasjaks olnud minevikus ja on ka tulevikus. Sportlasi ja nende peresid tuleb kaitsta, sport peab olema turvaline. Nii noortele, kes alles alustavad oma sporditeed, kui ka neile, kes on juba tippspordi lävele jõudnud.