Rootsi olümpiasangar tegi sünge paljastuse

Ta avaldas karmi tõe, et vihkamise objekt pole mitte ainult tema ise, vaid ka perekonnaliikmed. «Neis sõnumites võib olla kõike, ähvardatakse nii mind kui ka minu perekonda. Nad kirjutavad, et kaotasid minu pärast mõned tuhanded ja saadavad noaemotikone.

Ma ei kujutaks ettegi, et teeksin ise midagi niisugust. Tean, et sellest räägivad paljud sportlased ja see on raske. Püüan sellest üle olla, sellele mitte liiga palju mõelda,» vahendas Möregårdhi juttu Rootsi rahvusringhäälingu portaal svt.se.