Kotsar sai Jaapanis hakkama kaksikduubliga

«See oli väga võitluslik mäng, vastasmeeskond oli väga hea ja surve tugev. Tegime mõned vead, kuid see on alles algus. Meeskonnana pole meil viis-viie vastu praktikat palju olnud, saame sellega palju areneda. Meie meeskonnal on palju potentsiaali, seega ootan põnevusega hooaja avamängu,» ütles Kotsar meeskonna kodulehel avaldatud mängu kokkuvõttes.

Yokohama peatreener, soomlane Lasse Tuovi jäi lõppenud nädalaga rahule ja ootab algavat treeninglaagrit. «Nüüd saime teada oma nõrkused ja oskame neid parandada. Seekord mängisid kõik üheksa mängijat rotatsioonis ja tahtsin, et kõik saaksid hea rütmi. Muidugi arvan, et oleksime võinud rohkem mängus olla, aga esimest ja kolmandat veerandaega me väga hästi ei alustanud, seega jäime alla. Siiski oli mul hea meel, et kõik pingutasid. Ootan huviga sel nädalal algavat treeninglaagrit.»