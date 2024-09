Ajakirjanik: kaks eestlast proovivad WRC tipptiimidele muljet avaldada

Lindsay kirjutas, et kuna Tänakul tuli leppida kolmanda kohaga, siis kahanes oluliselt võimalus, et Saaremaa rallimees võiks tänavu saada karjääri teise MM-tiitli. Kuid madalamates klassides saadud head tulemused vihjasid, et kui Tänak otsustab kiivri varna riputada, siis on järelkasv kohe võtta.

Akropolise rallil said WRC2-klassi ajaloos esmakordselt kaks esimest rallimeest võrdse aja, kuid Virvese ees tuli võitjaks soomlane Sami Pajari, kes näitas ralli avakatsel parimat minekut. Lindsay mainib, et Virves pääses Kreekasse sõitma ühisrahastuse toel.

Romet Jürgenson. Foto: @World/M-Sport

«WRC2 tempomeistrite – Oliver Solbergi, Pajari ja Yohan Rosseliga – ainuüksi samas tempos kihutamine on sel aastal olnud teiste jaoks raske väljakutse. Seda on proovinud tipptasemel kogemustega sõitjad ja nad on ebaõnnestunud.

Kui Virves ootamatult Sardiinias startis, siis oli tema viimasest stardist ralliautoga möödas kaheksa kuud. Sellest omakorda kuu hiljem saavutas ta oma esimese WRC2 poodiumikoha ja seejärel Kreekas, jäi esimesest võidust 0,1 sekundi kaugusele. Oleks väga kahju, kui me ei näeks, kuidas tal läheb 2025. aastal tippautoga WRC2-sarjas,» pakkus Lindsay.

Häid uudiseid tuli aga Kreekast Eesti rallisõpradele veel. Romet Jürgenson kindlustas teise eestlasena juunioride MM-tiitli. Saavutus, milleni esimese eestlasena jõudis kaks aastat tagasi just Virves.

«Kaks aastat tagasi mängis Romet Jürgenson WRC 9 videomängu, kuid kerime aega edasi 2024. aasta septembrisse ja ta krooniti juunioride WRC meistriks. Auhinnaks terve WRC2 hooaeg: mõned etapid tulevad JWRC võiduga kaasnenud auhinnaga, ülejäänu katab FIA Rally Stari talendiprogamm, mis eestlase JWRCsse aitas,» kirjutas Lindsay.

Ta too välja, et rallipüramiidi madalamal tasemel on teisigi eestlasi, kes kuuluvad samuti Eesti järgmisesse rallipõlvkonda. «Meenuvad Jaspar Vaher ja Karl-Markus Sei (osalesid juunioride EM-etappidel – toim). Kuid järgmisel hooajal, kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks parimatel stardikohtadel olemas kaks eestlast, kes proovivad Rally1 meeskondadele muljet avaldada.»