Revolutsiooniline plaan, kuidas saada kollanokad F1te

Piiratud testimise tõttu on kollanokkadel vähe võimalusi vormel 1 auto rooli pääseda. Kõik meeskonnad peavad vähemalt kahel etapil lubama esimesel vabatreeningul rooli noorsõitja, kuid võistluskogemust kuninglikusarja masinaga see ei anna.

F1 sarjas on vaid 20 sõitjakohta ning F2 sarjast kerkitakse sinna harva, näiteks tänavu ei alustanud hooaega üksi uustulnukas. Selle tulemusena on Abu Dhabi hooajajärgsel testil võimaliku variandina välja pakutud kollanokkade sprindivõistluse formaat, mida F1 komisjon on arutanud.

«Mõtiskleme selle üle, kuidas anda noortele Yas Marina testi ajal võimalus särada ja kogemusi omandada. Et see ei piirduks pelgalt testimisega, vaid nad saaks kogemusi ka võistlustingimustes. Räägime sellest üksikasjalikult septembri lõpuks ja proovime mõista, kas sel ideel on jumet,» rääkis Domenicali Itaalia GP ajal.

Mercedese boss Toto Wolff on Domenicali ideega valdavalt päri. «Kui anda kollanokkadele võistlemise võimalus GP nädalal, siis võib see mõjutada põhisõitjaid ning võib saada muutujaks MM-tiitli võitluses. Abu Dhabi kollanokkase võistlus oleks hea mõõdupuu, kõik kasutaksid samu rehve ja olud on võimalikult võrdsed,» arvas Wolff ning ütles, et keegi F1 komisjonis polnud mõttele otsesõnu vastu.

Kuigi 2025. aastal liitub F1 sarjaga kolm uustulnukat, siis valdavalt jäävad F2 lõpetanud sõitjad kuninglikus sarjas reservsõitja rolli. «Tippsarjas on vaid 20 kohta ja noortel on keeruline F1 sõitjate vastu oma oskusi näidata.

Itaalias osales Mercedesega esimesel treeningul Kimi Antonelli. Tema peal olid suured ootused, kõik vaatasid teda. Ta sõitis rajalt välja ning sõiduaega jäi napiks, vaid viis minutit. Nii et oleks suurepärane, kui noored saaksid rohkem võimalusi F1 autoga, see oleks tulevikule kindlasti toeks,» ütles RB meeskonna juht Peter Bayer.