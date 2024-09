Red Bulli üks arhitekte liitus konkurendiga

Newey on geniaalne insener ning teda peetakse oma ala parimaks just vormelite aerodünaamika alal. Pea igal hooajal on ta leidnud tehnilistes reeglites mingi augu, mida ära kasutada. Seeläbi on ta aidanud Red Bulli kuuekordseks konstruktorite maailmameistriks. Sõitjatest Sebastian Vetteli nelja- ja Max Verstappeni kolmekordseks maailmameistriks.

Britt liitub Aston Martiniga tuleva aasta 1. märtsil ning on nendega sõlminud pikaajalise lepingu. Tema ametlikuks ametiks on juhtiv tehniline partner. Nii on tal aega tööd teha 2026. aastal rajale tulevate uute vormelitega. Aston Martin investeerib kõvasti oma vormel 1-tiimi. 65-aastasel Neweyl on juurdepääs uhiuuele tehasele, tuuletunnelile ja rajasimulaatorile.

«Mul on väga hea meel ühineda Aston Martini tiimiga,» vahendati Newey sõnu vormel 1 ametlikul veebilehel. «Mulle on muljet avaldanud Lawrence'i (Lawrence Stroll, Aston Martini omanik -T.G.) kirg ja pühendumine kõigele, millega ta tegeleb. Lawrence on loonud tipptasemel meeskonna.»