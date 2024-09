Õnnetu kokkupõrke tagajärjel halvatuks jäänud hokimängija kaebas vastase kohtusse

Kui üldjuhul tõustakse pärast säärast, võrdlemisi tavapärast mänguintsidenti paari sekundi pärast püsti, siis 25-aastane sakslane seda ei teinud. Jääle rutanud meedikutel kulus seejärel mitu minutit, et mees kanderaamile tõsta, kiirabiautosse viia ja haiglasse sõidutada.

Seal selgus karm tõde: Glemser oli murdnud 4. ja 5. selgroolüli. Arstid küll üritasid mitme operatsiooniga mehe olukorda parandada ning ta viibis kümme päeva ka kunstlikus koomas, kuid praeguseks on karm tõsiasi, et sakslane on kaelast altpoolt halvatud.