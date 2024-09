Belgia jalgpallitäht oli pärast mängu püha viha täis: inimesed ei saa oma tööga hakkama

Belgia kuldne põlvkond teenis 2018. aasta MMil pronksi, kuid pärast seda pole suuri õnnestumisi tulnud. Staaridest koosneva rahvusmeeskonna mitmed tipptegijad on koondisekarjäärile joone alla tõmmanud. Kas kapten Kevin De Bruyne on järgmine mees, kes sama teed läheb? Pärast 0:2 kaotust Prantsusmaale polnud 33-aastane superstaar just kõige paremas tujus.