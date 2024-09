Kuldse põlvkonna korvpalluritel on viimane tõestamise aeg käes

Kui Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn ütles enne viimast koondiseakent, et Eesti klubidest on koondisse raske pääseda, siis sama seis on ka korvpallis. Erandiks riigi valitsev meister BC Kalev/Cramo, kus on koos kodumaal mängivate eestlaste koorekiht. Koondise põhituumik jätkab aga piiri taga.