Kapist välja tulnud vormeliäss andis partneriga koos esimese intervjuu: tunneme metsikut kergendust

Saksamaa telekanalile RTL antud usutlus näeb ilmavalgust küll alles pühapäeval, kuid esimesed klipid sellest on siiski juba eetrisse paisatud.

Näiteks tunnistab Bousquet-Cassagne intervjuu käigus, et Schumacheri otsus asjaga viimaks avalikuks tulla oli tema jaoks suur kergendus. «See on sealjuures jätkuvalt seda, ka mitu nädalat hiljem,» lausub prantslane.

Seitsmekordse vormel 1 maailmameistri Michael Schumacheri noorem vend Ralf tegi oma seksuaalsuse avalikuks 24. juulil, kui postitas Instagrami pildi endast ja Etienne'ist, mille saatelauseks kirjutas: «Kõige ilusam asi elus on see, kui sinu kõrval on õige partner, kellega sul on võimalik kõike jagada.»

Bousquet-Cassagne annab intervjuu käigus ühtlasi mõista, et säärane postitus tuli tema jaoks üllatusena, sest kuigi nad olid sellest omavahel rääkinud, polnud nad esialgu veel kokkuleppele jõudnud, kuidas sellega avalikkuse ette tulla.

Praegu on mõlemad mehed aga otsusega ülimalt rahul. «Elame rahulikku, ilusat ja konservatiivset elu. See ongi see, mis meid ühendab,» sõnab 49-aastane endine vormelisõitja, kes oli aastatel 2001–2015 abielus Cora-Caroline Brinkmanniga.

Tollest abielust on neil ka ühine poeg David, kes on isa uudise suhtes olnud äärmiselt positiivselt meelestatud. Sama ei saa öelda aga Cora kohta, kes mehe pihta piltlikult öeldes tuld ja tõrva pritsinud on.

«Tunnen end ärakasutatuna. Minult rööviti mu parimad aastad. Kas Ralf oli minuga aus? Ja mis kõige tähtsam, kas ta armastas mind?» põrutas ta väljaandele Spiegel antud usutluses.