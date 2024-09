MM-tiitli võitnud Jürgenson sihib WRCd: tahan näha, kaugele jõuan

Romet Jürgenson saab järgmisel aastal võimaluse kaasa lüüa WRC2-sarjas. Veel kaks aastat tagasi arvutimängus ralliradasid nühkinud eestlane usub, et on oma potentsiaali tõestanud ning tahab nüüd panna kõik mängu, et näha, kui kõrgele õnnestub tal rallipüramiidis rühkida.