Bruusi enda tiiva alla võtnud ülikooli peatreener: Karmen sobib meile hästi

19-aastase Bruusi võimalik lombi taha siirdumine sai avalikuks vahetult pärast augusti lõpus toimunud omaealiste tiitlivõistlust, kui tema treener Kersti Viru sõnas Postimehele antud intervjuus : «Kohtusime siin tema sealse treeneriga. Karmen ütles, et vaatab: kui talle [USAs] ei meeldi, siis tuleb tagasi. Kindlasti on talle natuke vaheldust vaja.»

«Karmen on äärmiselt edukas ja töökas indiviid, sobides nõnda suurepäraselt meie kultuuriga. Tema edu maailmalaval näitab, et Karmen on üks paremaid rahvusvahelisi kõrgushüppajaid ja tema olemasolu muudab meid kindlasti paremaks,» lisas juhendaja.