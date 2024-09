Kas talialad kolivad lõunapoolkerale ja suvekuudele?

Nõnda kirjutab Šveitsi väljaanne Blick, et mäesuusatamise MK-etapid võivad juba lähitulevikus kolida Lõuna-Ameerikasse ja toimuda koguni suvekuudel: kuna siis on seal lumekattega kõik hästi.

«Kui me korraldame maailmakarika sarja (inglise keeles - World Cup), siis me peaksime vastavaid võistlusi pidama ka maailma erinevates paikades. See on ainus viis, kuidas meie sport saab kasvada. Olen viimastel nädalatel külastanud mitmeid suusakuurorte Lõuna-Ameerikas ja mitmetes neis on MK-etapi korraldamise potentsiaal olemas,» sõnas Šveitsi suusaliidu president Urs Lehmann samas kirjatükis.