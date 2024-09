Ootamatult varupingile lükatud Toyota põhisõitja: olen endas väga pettunud

Aga Katsuta aastast on kujunenud hoopis tema karjääri üks kehvemaid. Senisest kümnest etapist vaid ühel jõudis ta poodiumile ning oli korra viies. Pooltel puhkudel on jäänud isegi esikümme püüdmatuks. Kiirust napib, aga ikka tuleb sisse ka vigu.

«Meil tuleb puhkus pärast intensiivset suve, mis ei läinud võib-olla päris nii, nagu oleks soovinud. Ehk aitab see teha reset'i, et olla tugevamana tagasi Kesk-Euroopa ja Jaapani etappidel,» kirjutas Katsuta sotsiaalmeedias.

«Muidugi on see raske hetk ja olen endas väga pettunud. Aga tiim toetab mind, et leiaks taas hea tunde.»