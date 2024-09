Eesti koondise peatreeneri Sander Posti 40. sünnipäev oli mõru. Aga Post ütles pärast mängu meediale antud intervjuus küsimusele «Mida peame vastasega samale tasemele jõudmiseks juurde panema?» vastates väga olulised laused: «Kõiges. Peame hakkama juba väikseid lapsi treenima ja teistmoodi mõtlema panema, et kunagi jõuda kusagile suuremasse liigasse. Siin 19- või 20-aastaselt loota, et noh ... Ma arvan, et on natukene hilja.»