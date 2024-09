Latvala tunnistas, et Toyota peab taktikat muutma

Jaapani autotootja sõitjad on triumfeerinud viiel, võistkondlikult kolmel järjestikusel aastal. Tänavu liigub aga esikoha suunas Hyundai legend Thierry Neuville, tema lähim jälitaja on tiimikaaslane Ott Tänak. Kolm etappi enne hooaja lõppu edestatakse tiimide arvestuses Toyotat 35 silmaga.

«Tänavune hooaeg on näidanud, et 2025. aastal peame välja panema kolm täiskohaga sõitjat,» tunnistas Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala portaalile Autosport.

Mullu sügisel lõi plaanid sassi kaks järjestikust MM-tiitlit teeninud Kalle Rovanperä. Noor soomlane teatas, et ta vajab veidi vaheldust. Sebastien Ogier oli juba varem öelnud, et kõigil rallidel ta kindlasti ei osale. Nõnda jäid täiskohaga sõitjatest alles vaid Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta.

Mõlemad on aga pigem latti kolistanud. Nõnda sai Toyota hooaja lõpusirgel nõusse Ogier', et too vähemalt viimastel etappidel osaleks. Osakoormusega töötav Rovanperä on kohati kiire, ent kuuest rallist pooltel pole ta erinevatel põhjustel oodatud tulemust teinud. Sami Pajari astub Rally1 klassis alles esimesi samme.

«Nüüd on selge, et vaid kahe põhisõitja ja poole kohaga mehed pole piisav, et MM-tiitlit teenida,» jätkas Latvala. «Meil võib olla osakoormusega neljas sõitja, aga kolm peavad tegema kaasa terve hooaja.»

Praegu on selge nii palju, et Rovanperä peaks naasma täie pühendumisega. Aga edasi...

«Ma ei saa veel koosseisust rääkida,» nentis Latvala. «Kalle on juba öelnud, et ta hakkab taas täiskoormusega võistlema. See on ka meie eesmärk. Kui ta naaseb, teeb ta igal juhul kaasa täishooaja. Peame lihtsalt veel paar nüansi täpsustama.»

Ogier on korduvalt öelnud, et tema mingil juhul kogu karusselli kaasa ei tee. Evansil jääb seljataha viies Toyota hooaeg, kuid ootused pole täitunud. Tänavu oodati temalt sekkumist tiitlimängu, ent waleslane on sellest praegu kaugel. Veelgi murettekitavam on kiirus. Või pigem selle puudumine. Enam-vähem sama kehtib Katsuta kohta.

«Muidugi tahab Toyota ka tulevikku panustada. Samas kokkuvõttes peavad tiimis olema sõitjad, kes suudavad MM-tiitleid võita,» resümeeris Latvala.

Ta viitas Pajarile, kes tegi debüüdi Soomes ning asendab kahe nädala pärast Tšiili rallil Katsutat. Tõenäoliselt saabki andekas sõitja tuleval aastal veel rohkem võimalusi, kuid mitte täiskohaga tööd.