Mbappé ja PSG vaidlusel kümnete miljonite üle ei paista lõppu

Mineviku varjud jäid teda aga saatma. Juba varem oli teada olnud, et Mbappé nõudis Pariisi klubilt kümneid miljoneid. Nüüd on aga tuli välja, et välja pakutud kompromiss prantslasele ei sobinud.

Varem on teada olnud, et Mbappé ei olnud nõus PSG omaniku Nasser Al-Khelaifiga. Põhjus on selles, et Prantsusmaa koondislane ei otsustanud oma lepingut pikendada, vaid lahkus klubist vabaagendina.