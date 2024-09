Ajakirjanik pingile saadetud WRC-sõitjast: kas see on tema lõpu algus?

Mis saab edasi? DirtFish ennustab, et Katsutal on Toyotaga siiski pikad suhted ning kui Pajari järgmistel rallidel eneseületust ei tee, siis mingil määral suudab Jaapani ainus WRC-sõitja oma kohta hoida.

«Katsutal on vaja praegu end välja lülitada ja proovida Tšiilis toimuvat vältida. Kuid Taka peab meeles pidama oma eelmise aasta kiirust Jaapani rallil, karjääri kokkuvõttes viite poodiumikohta ja 33 katsevõitu ja kahte punktikatse esikohta. Tal on kiirust ja võimsust ning suur osa meeskonnast ja rahvast on tema taga, et ta suudaks madalseisust välja tulla,» arvas Evans.

Katsuta on jooksvas MM-sarja punktitabelis 80 punktiga seitsmendal kohal. Keenias suutis ta tulla teiseks, kuid ülejäänud etappide peale on tema parim koht Horvaatia viies. Seitsmendast kohast tahapoole on ka raske langeda, sest kaheksas on 44 punktiga Dani Sordo, kes on tänavu kaasa teinud vaid kolmel MM-rallil.