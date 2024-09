AMETLIK Hyundai liitubki kuulsa ringrajasarjaga

Täna hommikul tehtud avalduses teatasid Hyundai ja Genesis, et on teinud põhjalikku eeltööd sarjaga liitumiseks. Esialgsest teatest ei selgu aga, millal nad WECiga liituvad ning mida tähendab see nende autoralli MM-sarja programmi jaoks.

«Oleme LMDh (Le Mans Daytona h ehk WEC-sarja tipmine võistlusklass – toim) kohta teinud põhjaliku analüüsi ning leidnud, et see sobib meie mootorispordi ambitsioonidega ja on oluline platvorm sõiduautodele tulevaste mobiilsustehnoloogiate arendamiseks,» seisis Hyundai ja Genesise teates.

Hyundai Motorsport on loodud 2012. aastal ning neid on saatnud edu WRC-sarjas, aga ka ringrajasarjades, sest aastaid on turule toodud TCR-klassi autosid. WRC võistkondlikuks meistriks tuldi 2019. ja 2020. aastal ning kokku on võetud 31 etapivõitu. TCR võistlustel on võidetud neli MM-tiitlit, lisaks on nad klassivõidu noppinud 2020 kuni 2023 aastal kuulsal Nürburgringi 24-tunni sõidus.