Endine Manchester Unitedi mängija riskib vanglakaristusega

Kohus on Andersonile öelnud, et kui ta ei maksa nimetatud summat, siis tuleb tal reaalselt trellide taga olla vähemalt 30 päeva, kirjutas Daily Mail. Sellise otsuse langetas kohus eelmisel nädalal, kuid avalikuks tehti kõik alles selle nädala keskpaigas. Ta on varem meediale väitnud, et tal on erinevate naistega kokku üheksa last.