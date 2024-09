Olümpiavõitja loobub kukkumise tagajärjel tippspordist: hirm on liiga suur

«Hirm suuskadel hüppamise ees on muutunud suuremaks kui suuskadel hüppamise rõõm. Siis tunnen, et ainuõige valik on lõpetada,» rääkis Tande intervjuus VG-le.

«Arvan, et olen endiselt võimeline kõrgeimal tasemel võitma. Kuid ma tean, et hirm, mis mul suusahüpete ees on, on liiga suur, et sellele tasemele jõuda. Just hirm on see, mis jäi pärast Planica juhtumit alles,» tõdes Tande.