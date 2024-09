Soome ainsa F1 sõitja kohale kogunesid tumedad pilved

35-aastase soomlase Valtteri Bottase F1 karjääri kohale kogunesid tumedad pilved, kirjutas Soome meedia. 2025. aastal on 20 sõitjakohast vakantsed vaid kaks ning ühele neist ihub hammast Bottas, kuid tema tõenäosuse see koht endale saada on muutunud väiksemaks.