Inglismaa jalgpalliliit süüdistab tippmängijat rassistliku märkuse tegemises

Juunis Uruguay televisioonis küsis saatejuht Bentancurilt tema tiimikaaslase Heung-Min Soni mängusärki, enne kui pallur vastas: «Soni oma? See võib olla seal ka Soni nõbu, sest nad näevad kõik ühesugused välja.»

Uruguay jalgpallur vabandas hiljem sotsialmeedias, et tegu oli lihtsalt väga halva naljaga.

BBC vahendab, et Inglismaa jalgpalliliit (FA) süüdistab Bentancuri alaliidu reeglite rikkumises väärkäitumise eest seoses meediaintervjuuga. «Väidetavalt käitus Tottenhami keskväljamees ebasobival viisil ja/või kasutas solvavaid sõnu ja/või tõi halba mainet. Mis teeb olukorra veel tõsisemaks on asjaolu, et märkus sisaldas otsest või kaudset viidet rahvusele ja/või rassilisele ja/või etnilisele päritolule,» kirjutab Briti ringhääling.