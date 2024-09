Ogier ei murra Toyotale antud lubadust

Prantslase sõnul ei ole MM-tiitel tema peamine eesmärk. «Mina tulin rallisid nautima. Raske on seda öelda, aga ma ei pööra liiga palju tähelepanu tiitlile ja see ei tähenda mulle nii palju. Ma ei ütle seda sellepärast, et Kreeka ralli ei õnnestunud. Rääkisin sellest juba enne starti. Kui mul on võimalus võidelda tiitli pärast, siis teen seda,» vahendas Toyota piloodi sõnu rallyjournal.com.