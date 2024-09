Milline näeb WRC-sarja punktisüsteem välja järgmisel hooajal?

Aasta alguses kasutusele võetud punktisüsteem on saanud väga palju kriitikat, sest üldvõistluse lõpptulemuste põhjal punkte ei jagata ning ralli võidu tähtsus on võrreldes varasemate hooaegadega üsna väike. Praegune punktisüsteem jääb ühe hooaja pikkuseks eksperimendiks.

WRC tähtsad ninad tulid paar päeva tagasi kokku. Väljaanne Motosport vahendab, et punktisüsteemi osas on laual neli ettepanekut, ühtki neist pole avalikustatud.

«Mõned inimesed on kurtnud punktisüsteemi üle,» ütles Wheatley. «Teised on seda strateegiliselt või enda kasuks kasutanud. Me pole kuulnud, et oleks olnud igavad pühapäevad. Mingi muudatus tuleb, selles pole küsimust. WRC komisjon langetab selle osas otsuse, aga nad ei pea seda tegema enne aasta viimast etappi.»